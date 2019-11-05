У Золотому зі стрілецької зброї поранили підлітка - ОБСЄ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n129002-u-zolotomu-zi-strileckoyi-zbroyi-poranyly-pidlitka-obsie.html

Ракурс

Представники незаконних збройних формувань на Донбасі поранили 16-річного молодого чоловіка зі стрілецької зброї в населеному пункті Золоте Луганської області, який знаходиться на тимчасово окупованій території.

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За інформацією спостерігачів ОБСЄ, в хлопця стріляли ще 21 вересня цього року в одному з кафе, розташованому на вулиці Войкова. У звіті організації йдеться, що пораненого хлопця доставили в лікарню в населений пункт Первомайськ.

За уточненими даними, хлопець отримав поранення ребер, в зв’язку з чим йому була проведена операція. Медпрацівники кажуть, що також молода людина отримала психологічну допомогу в лікарні.

Про напад спостерігачам 1 жовтня повідомили родичі і сусіди потерпілого. За їх словами, в той день в кафе проходили урочистості з нагоди дня села.

Нагадаємо, що в районі населеного пункту Золоте триває процес розмінування територій та демонтаж фортифікаційних споруд. Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд — до 25 листопада.