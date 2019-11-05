МВФ відклав фіндопомогу Україні через невпевненість в Зеленському, фото: flick

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) відклав фінансову допомогу через невпевненість у діях президента Володимира Зеленського щодо спроможності відшкодувати мільярди доларів з «розграбованих банків».

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У фінустанові стурбовані ситуацією з розслідуванням обставин щодо виведення грошей з банків. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на інсайдерські дані.

Близьке до переговорів джерело поінформувало співробітників преси про те, що занепокоєння викликає і зв’язок колишнього власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського з главою держави. Зеленському експерти МВФ наполегливо рекомендували провести розслідування. Це дозволить виконати його передвиборчу обіцянку щодо очищення фінансової системи, підірваної шахрайством, злодійством і відмиванням грошей.

Згідно з інформацією видання, МВФ не відправить черговий транш, поки не переконається, що уряд України поверне близько 15 млрд дол. Ці гроші, на думку фінансистів міжнародної організації, були вкрадені з понад 100 банків.

Нагадаємо, в жовтні МВФ підвищив прогноз зростання української економіки у 2019 році. За оцінками відомства, зростання ВВП до кінця року становитиме 3%, в 2020 — також 3%.