С сегодняшнего дня в Украине отменили ограничения на покупку валюты. Фото: НБУ

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Ракурс

Ограничение на покупку иностранной валюты снято в Украине с 5 ноября. С сегодняшнего дня НБУ разрешает покупать иностранную валюту и банковские металлы на любую сумму, хотя раньше было установлено ограничение на 150 тыс. грн в день.

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По данным пресс-службы финансового регулятора, такой шаг не окажет серьезного влияния на валютный рынок. Это связано с тем, что большинство операций, которые проводят физические лица по покупке валюты, не превышают 150 тыс. грн. в сутки.

Также в банке объяснили, что в данный момент в Украине являются соразмерными общие объемы покупки и продажи валюты населением.

В то же время чистая покупка валюты НБУ на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году достигает почти 4 млрд долл., а международные резервы на протяжении последних месяцев сохраняются на уровне 21−22 млрд долл., — говорится в сообщении пресс-службы.

В финансовом регуляторе добавили, что усиления давления на гривну также не произойдет из-за ряда других психологических факторов, таких как инфляционные и девальвационные ожидания украинцев.

Напомним, что понедельник, 30 сентября, был последним днем, когда монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек считались в Украине платежным средством. С 1 октября эти монеты не будут принимать в расчетах за товары и услуги. Регулятор начинает изымать их из обращения.

С 1 октября НБУ начал постепенное изъятие из оборота монет номиналом 25 копеек.