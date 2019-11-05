Из окна выпрыгнули три девушки. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n129007-iz-okna-psihbolnicy-pavlova-v-kieve-vyprygnuli-tri-devushki-smi.html

Ракурс

Побег из психбольницы им. Павлова в Киеве совершили сегодняшней ночью три юные девушки.

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В ночь на 5 ноября две 15-летние и одна 17-летняя пациентки выпрыгнули из окна лечебного учреждения по улице Кирилловской. В результате прыжка самая младшая из беглянок получила травмы и была госпитализирована. Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на источник среди правоохранителей.

Двум другим девушкам удалось скрыться. Вскоре полицейские установили, что беглянки направляются к своей тете.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Польше серьезно пострадал 18-летний украинец, на которого упал самоубийца, выбросившийся из 18 этажа. Самоубийца погиб на месте, а украинец в крайне тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь.