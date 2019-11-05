Правительство закупит 470 карет скорой помощи. Фото: НВ

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Кабинет министров Украины в 2020 году предусмотрел в государственном бюджете средства на развитие экстренной медицинской помощи.

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Правительство планирует закупить и передать в больницы 470 карет скорой и открыть минимум 25 отделений неотложной помощи. Об этом 5 ноября заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта бюджета на 2020 год, мероприятие транслировали СМИ.

В следующем году мы в качестве приоритета в сфере медицины обратим внимание на экстренную помощь. Многие украинцы не доезжают до больниц, их не удается спасти. Система пока не эффективна, а печальная статистика пугает, — подчеркнул Гончарук.

В проекте бюджета предусматривается 1,9 млрд грн. На закупку автомобилей «скорой» выделят 900 млн, основная часть средств пойдет на открытие новых отделений. Ожидается, что новые отделение появится в каждой области.

Кроме того, будет наращиваться финансирование программы «Доступные лекарства». Количество лекарств в рамках этой программы в 2020 году будет расширено в три раза.

В следующем году мы попытаемся спасти всех тех, кого государство может спасти. Это — экстренная медицинская помощь, доступные лекарства и помощь на необходимое лечение, — заверил премьер.

Напомним, что государственный бюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. Тогда чиновники отметили, что его взяли на основе макроэкономического прогноза, который составил предыдущий Кабмин, и обещали его откорректировать.