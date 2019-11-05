Диабет, ожирение, почечную и сердечную недостаточность способны вылечить два гена, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/n129010-diabet-ojirenie-pochechnuu-i-serdechnuu-nedostatochnost-vylechat-dva-gena-uchenye.html

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Возрастные болезни не повлияли на здоровье лабораторных грызунов из-за действий генетической структуры. Это было установлено в ходе исследований американских ученых.

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Исследователи изучали эффект от действия метода генно-терапевтических коктейлей. Результаты опытов опубликованы в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.

Эксперты вводили мышам генно-терапевтические конструкции на основе аденовирусов. Они содержали по одному, по два или все три целевых гена. Изначально этот процесс никаких патологий у животных не вызывал, но повысил уровень экспрессии этих целевых генов.

Далее авторы исследований проверили влияние генной терапии на развитие возрастных заболеваний. Были использованы гены FGF21 (влияет на метаболизм и обмен глюкозы), αKlotho (обеспечивает защиту от повреждений почек и сердца) и TGFβ1 (влияет на перестройку матрикса и работу иммунитета).

Животных держали на высокожировой диете в течение трех месяцев. За это время они набрали дополнительные 56% массы тела. Грызунам также вводили разные комбинации генов и отслеживали изменение веса.

Ген FGF21 позволял лабораторным грызунам на высокожировой диете получить значения, сравнимые с контрольной группой. Последняя питалась обычной едой. Другие два гена по отдельности оказывали гораздо более слабый и статистически незначительный эффект. Также комбинация TGFβ1 и FGF21 была эффективна против процесса разрушения почек.

Американские ученые считают, что генно-терапевтические коктейли безопаснее привычных средств лечения. Они не требуют введения большого количества лекарств, которые вызывают побочные эффекты и могут противодействовать друг другу. Исследования позволят в будущем протестировать влияние методик и на людях.

Ранее ученые заявили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у диабетиков нельзя оценить по индексу массы тела. В рамках программы ACCORD были проанализированы данные о здоровье более 10 тыс. взрослых.