Діабет, ожиріння, ниркову і серцеву недостатність здатні вилікувати два гена, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/ua/n129010-diabet-ojyrinnya-nyrkovu-i-sercevu-nedostatnist-vylikuut-dva-gena-vcheni.html

Ракурс

Вікові хвороби не вплинули на здоров’я лабораторних гризунів через дії генетичної структури. Це було встановлено під час досліджень американських вчених.

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Науковці вивчали ефект від дії методу генно-терапевтичних коктейлів. Результати спостережень опубліковано в журналі Proceedings of National Academy of Sciences.

Експерти вводили мишам генно-терапевтичні конструкції на основі аденовірусів. Вони містили по одному, по два або всі три цільові гени. Спочатку цей процес жодних патологій у тварин не викликав, але підвищив рівень експресії цих цільових генів.

Далі автори досліджень перевірили вплив генної терапії на розвиток вікових захворювань. Було використано гени FGF21 (впливає на метаболізм і обмін глюкози), αKlotho (забезпечує захист від пошкоджень нирок і серця) та TGFβ1 (впливає на перебудову матриксу і роботу імунітету).

Тварин тримали на високожировій дієті протягом трьох місяців. За цей час вони набрали додаткові 56% маси тіла. Гризунам також вводили різні комбінації генів і відстежували зміни у вазі.

Ген FGF21 дозволяв лабораторним гризунам на високожировій дієті отримати значення, які можна порівняти з контрольною групою. Остання харчувалася звичайною їжею. Інші два гени окремо надавали набагато слабший і статистично незначний ефект. Також комбінація TGFβ1 і FGF21 була ефективна проти процесу руйнування нирок.

Американські вчені вважають, що генно-терапевтичні коктейлі безпечніші за звичайні засоби лікування. Вони не вимагають введення великої кількості ліків, які викликають побічні ефекти і можуть протидіяти один одному. Дослідження дозволять у майбутньому протестувати вплив методик і на людях.

Раніше вчені заявили, що ризик серцево-судинних захворювань у діабетиків не можна оцінити за індексом маси тіла. В рамках програми ACCORD було проаналізовано дані про здоров’я понад 10 тис. дорослих.