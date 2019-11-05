Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Запуск рынка земли принесет Украине несколько миллиардов долларов в первые 5 лет - нардеп. Фото: Главред

Запуск рынка земли принесет Украине несколько миллиардов долларов в первые 5 лет — нардеп

5 ноя 2019, 12:31
999

Запуск рынка земли в Украине может быть очень выгодным для государственного бюджета. Как заявил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский, в первые пять лет экономический эффект может составить несколько миллиардов долларов.

Loading...

После запуска рынка земли также следует ожидать и повышение ее стоимости, сказал народный депутат в интервью «РБК-Украина».

Мы исходим из того, что рынок земли и так есть. Цена на эмфитевзисы растет каждый год, так же как и арендная плата. Если ничего не делать, то она вырастет на 5−10% в следующем году. После снятия моратория цена вырастет на 10−20%, я думаю, — сказал он.

По словам Сольского, если вырученные деньги от продажи земли направить на возобновление полива нескольких сотен тысяч гектаров, то этом может заметно увеличить урожайность, что в свою очередь даст возможность выращивать новые для Украины культуры.

Также нардеп развеял мифы о том, что после запуска рынка земли 90% договоров о купле-продажи будут касаться только тех, кто уже арендует землю, а собственниками всей земли станут 20−30 семей.

Напомним, что Рынок земли для иностранцев в Украине будет закрыт до 1 января 2024 года. Это предлагает доработанная версия законопроекта о введении рынка земли, заявил на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил премьер-министр Алексей Гончарук.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Бюджет Минобороны в 2020 году будет рекордным — Загороднюк

Кабинет министров Украины увеличит бюджетные ассигнования Министерству обороны на 2020 год по почти всем статьям. Расходы на нацбезопасность и оборону по сравнению с 2019 годом увеличены на 33,8 млрд грн

Новости Украины
14:27

Реформа «совбезов» и индексация пенсий: правительство выделило на пенсионное обеспечение 173 млрд грн

Кабинет министров Украины обещает в 2020 году выделить надбавки одиноким пенсионерам и упростить порядок получения социальной помощи. На пенсии чиновники предусмотрели 173 млрд грн

Новости Украины
12:58