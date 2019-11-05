Новини України

Запуск ринку землі принесе Україні кілька мільярдів доларів у перші 5 років - нардеп. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n129009-zapusk-rynku-zemli-prynese-ukrayini-kilka-milyardiv-dolariv-u-pershi-5-rokiv-nardep.html

Ракурс

Запуск ринку землі в Україні може бути дуже вигідним для державного бюджету. Як заявив глава комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський, в перші п’ять років економічний ефект може скласти кілька мільярдів доларів.

Loading...

Після запуску ринку землі також слід очікувати і підвищення її вартості, сказав народний депутат в інтерв’ю «РБК-Україна».

Ми виходимо з того, що ринок землі і так є. Ціна на емфітевзиси зростає щороку, так само як і орендна плата. Якщо нічого не робити, то вона виросте на 5−10% в наступному році. Після зняття мораторію ціна виросте на 10−20%, я думаю, — сказав він.

За словами Сольского, якщо виручені гроші від продажу землі направити на відновлення поливу декількох сотень тисяч гектарів, то це може помітно збільшити врожайність, що в свою чергу дасть можливість вирощувати нові для України культури.

Також нардеп розвіяв міфи про те, що після запуску ринку землі 90% договорів про купівлю-продаж стосуватимуться тільки тих, хто вже орендує землю, а власниками всієї землі стануть 20−30 сімей.

Нагадаємо, що Ринок землі для іноземців в Україні буде закритий до 1 січня 2024 року. Це пропонує допрацьована версія законопроекту про введення ринку землі, заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.