Новини України

У держбюджеті-2020 на освіту виділять 145,1 млрд грн: подробиці. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n129012-u-derjbudjeti-2020-na-osvitu-vydilyat-145-1-mlrd-grn-podrobyci.html

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Проект державного бюджету на 2020 рік сьогодні був представлений українським урядом. На освіту в ньому закладено 145,1 млрд грн.

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Як розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації проекту бюджету до другого читання, уряд планує забезпечити всі школи інтернетом, а також розвивати програму обміну для молоді між регіонами.

У нас в Україні дуже часто людина не виїжджає на протязі свого життя зі свого міста і часто її розуміння світу звужується до цього міста. Ми вважаємо, що це неприйнятно, ми хочемо, щоб українці були людьми світу, — сказав Гончарук.

У планах уряду в новому році стимулювати мобільність дітей. За попередніми підрахунками, в даній програмі візьмуть участь понад 100 тис. дітей. За словами Гончарука, це можна вважати свого роду інвестицією, яка матиме позитивний вплив на мобільність населення.

Згадав прем'єр і про обіцянку підвищити заробітну плату вчителям. Він зазначив, що на це також передбачено кошти в бюджеті.

Нагадаємо, що державний бюджет на 2020 рік попередньо схвалили 18 жовтня в Верховній Раді. Тоді чиновники відзначили, що його взяли на основі макроекономічного прогнозу, який склав попередній Кабмін, і обіцяли відкоригувати.