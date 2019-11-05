Влада продасть «ПриватБанк» у майбутньому. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n129013-markarova-pro-dolu-pryvatbanku-rozvyvaiemo-yak-derjavnyy-bank-i-potim-prodaiemo.html

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Міністерство фінансів докапіталізувало «ПриватБанк» на 155,3 млрд грн після його націоналізації.

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Наразі будь-які зворотні рухи з «ПриватБанком» не відповідають стратегічним планам Мінфіну як в борговому, так і в банківському напрямках. У майбутньому уряд планує стовідсотково продати банк. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв’ю «Економічний правді».

Щодо банку у нас чітка стратегія: ми його розвиваємо як державний банк, мінімізуємо втрати держави від докапіталізації і в майбутньому повертаємо шляхом прозорої приватизації, — заявила урядовець.

Маркарова додала, що наразі уряд разом із Міжнародним валютним фондом розробляє новий меморандум про співпрацю. Нова програма підтримки України буде розрахована на три роки й може стати останньою для України. Наразі МВФ теж хвилює доля «ПриватБанку».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що українська влада не збирається повертати «ПриватБанк» колишнім власникам. Це ж стосується й інших «проблемних» банків.