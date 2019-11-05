Маркарова про долю «ПриватБанку»: Розвиваємо як державний банк і потім продаємоhttps://racurs.ua/ua/n129013-markarova-pro-dolu-pryvatbanku-rozvyvaiemo-yak-derjavnyy-bank-i-potim-prodaiemo.htmlРакурс
Міністерство фінансів докапіталізувало «ПриватБанк» на 155,3 млрд грн після його націоналізації.
Наразі будь-які зворотні рухи з «ПриватБанком» не відповідають стратегічним планам Мінфіну як в борговому, так і в банківському напрямках. У майбутньому уряд планує стовідсотково продати банк. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв’ю «Економічний правді».
Щодо банку у нас чітка стратегія: ми його розвиваємо як державний банк, мінімізуємо втрати держави від докапіталізації і в майбутньому повертаємо шляхом прозорої приватизації, — заявила урядовець.
Маркарова додала, що наразі уряд разом із Міжнародним валютним фондом розробляє новий меморандум про співпрацю. Нова програма підтримки України буде розрахована на три роки й може стати останньою для України. Наразі МВФ теж хвилює доля «ПриватБанку».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що українська влада не збирається повертати «ПриватБанк» колишнім власникам. Це ж стосується й інших «проблемних» банків.