«Мотор Січ» може придбати радник Трампа. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n129067-radnyk-trampa-vede-peregovory-pro-kupivlu-pidpryiemstva-motor-sich-wsj.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки намагаються перешкодити покупці української компанії «Мотор Січ» групою китайських компаній.

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Переговори про купівлю підприємства, яке спеціалізується на ремонті й сервісному обслуговуванні авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, веде неофіційний радник президента США Дональда Трампа Ерік Прінс. Крім того, Прінс — засновник американської приватної військової компанії Blackwater. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що у Вашингтоні не хочуть, щоб Китай купив українського виробника аерокосмічної техніки. Білий дім наказав Прінсу та ще одному потенційному покупцю спробувати придбати товариство «Мотор Січ».

Журналісти стверджують, що впродовж 24−25 жовтня Прінс був на українському підприємстві. Представникам ЗМІ він заявив, що лише хоче «інвестувати в Україну». Представник радника наголосив, що ділова діяльність Прінса незалежна від будь-якого уряду.

За інформацією ЗМІ, в кінці вересня «Мотро Січ» відвідували тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і старший радник Міноборони США по Україні Дональд Уінтер.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві «Мотор Січ».