«Мотор Сич» может приобрести советник Трампа. Фото: ТСН

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Соединенные Штаты Америки пытаются помешать покупке украинской компании «Мотор Сич» группой китайских компаний.

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Переговоры о покупке предприятия, которое специализируется на ремонте и сервисном обслуживании авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, ведет неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс. Кроме того, Принс — основатель американской частной военной компании Blackwater. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в Вашингтоне не хотят, чтобы Китай купил украинского производителя аэрокосмической техники. Белый дом приказал Принсу и еще одному потенциальному покупателю попробовать купить общество «Мотор Сич».

Журналисты утверждают, что в течение 24−25 октября Принс был на украинском предприятии. Представителям СМИ он заявил, что только хочет «инвестировать в Украину». Представитель советника подчеркнул, что деловая деятельность Принса независима от любого правительства.

По информации СМИ, в конце сентября «Мотро Сич» посещали временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и старший советник Минобороны США по Украине Дональд Уинтер.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии «Мотор Сич».