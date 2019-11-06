Средняя зарплата украинцев достигнет 16 тыс. грн через три года, фото — "РБК-Украина""

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Средняя заработная плата в Украине, макроэкономический показатель, который вычисляется как среднее арифметическое значение заработных плат по предприятиям, отраслям и регионам, в следующем году увеличится на 17% — до 12,5 тыс. грн.

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Такие прогнозы по зарплате украинцев дают в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Сейчас же в Украине средняя заработная плата составляет около 10,7 тыс. грн, сообщил на своей странице в Facebook глава министерства Тимофей Милованов.

Макроэкономический прогноз чиновников ведомства предполагает ее увеличение к 2022 году на 50% — до 16 тыс. грн.

В частности, предусмотрено такое повышение средних заработных плат по годам:

в 2020 году — 12 тыс. 497 грн;

в 2021 году — 14 тыс. 187 грн;

в 2022 году — 16 тыс. 47 грн.

Согласно данным Госстата, размер средней номинальной зарплаты штатного работника в Украине в сентябре 2019 года вырос на 18,2% — до 10 тыс. 687 грн (по сравнению с сентябрем 2018 года).