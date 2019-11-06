У грудні Росію відсторонять від Олімпіади-2020 — ЗМІ, фото: phere

https://racurs.ua/ua/n129070-u-grudni-rosiu-vidstoronyat-vid-olimpiady-2020-zmi.html

Ракурс

Олімпійські ігри в 2020 році можуть відбутися без Росії.

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Німецький журналіст Хайо Зеппельт пояснив, чому це повинно статися в 2019 році. На своїй сторінці в Twitter він повідомив подробиці.

Як стверджує Зеппельт, чиновники Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) мають намір розглянути ймовірні маніпуляції з даними Московської лабораторії. Експерти встановлять статус відповідності Російського антидопінгового агентства. Засідання заплановано на 17 листопада.

Підсумкові наслідки для Росії, за даними журналіста, оголосять на позачерговому засіданні виконкому WADA. Захід пройде 9 грудня о Лондон або Парижі.

Зеппельт також повідомив, посилаючись на джерело в WADA, що російська сторона не відповіла на конкретні питання. Вони не змогли пояснити невідповідність в даних московської антидопінгової лабораторії.

Хайо Зеппельт — німецький журналіст, спеціалізується на розслідуванні проблеми з допінгом. За серію документальних фільмів про допінг у російському спорті отримав «Оскар».

Раніше в США підтримали введення кримінальної відповідальності за допінговий змову. Антидопінговий «Акт Родченкова» схвалений Палатою представників США.