Зеленский и СМИ: президент создал Совет по вопросам свободы слова, в него вошла ведущая канала Медведчука, фото — "Прямой"

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Президент Владимир Зеленский 6 ноября создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Отдельной частью соответствующего указа главы государства утвержден персональный состав этого органа.

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Зеленский предложил место в совете 15 журналистам, среди них и Наталье Влащенко, ведущей канала ZiK, который контролируется Виктором Медведчуком.

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов создан на основании указа № 808/2019. Это консультативно-совещательный орган при президенте Украины, сообщает пресс-служба президента.

В Положении о совете указаны основные функции, он будет выполнять:

анализ законодательства в информационной сфере и разработка предложений по его совершенствованию;

мониторинг состояния обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине, соблюдения журналистских стандартов, внесение предложений по усилению гарантий законной профессиональной деятельности журналистов;

разработка мероприятий по взаимодействию государственных органов, институтов гражданского общества, СМИ по вопросам свободы слова и обеспечения гарантий законной профессиональной деятельности журналистов;

мониторинг информационного пространства, формирование предложений по решению актуальных вопросов защиты информационной безопасности;

рассмотрение предложений по другим вопросам, которые касаются свободы слова и защиты журналистов.

Организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется Офисом президента и Государственным управлением делами (в пределах компетенции).

Состав Рады таков: