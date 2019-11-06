Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова, в него вошла ведущая канала Медведчукаhttps://racurs.ua/n129072-zelenskiy-sozdal-sovet-po-voprosam-svobody-slova-v-nego-voshla-veduschaya-kanala-medvedchuka.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский 6 ноября создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Отдельной частью соответствующего указа главы государства утвержден персональный состав этого органа.
Зеленский предложил место в совете 15 журналистам, среди них и Наталье Влащенко, ведущей канала ZiK, который контролируется Виктором Медведчуком.
Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов создан на основании указа № 808/2019. Это консультативно-совещательный орган при президенте Украины, сообщает пресс-служба президента.
В Положении о совете указаны основные функции, он будет выполнять:
- анализ законодательства в информационной сфере и разработка предложений по его совершенствованию;
- мониторинг состояния обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине, соблюдения журналистских стандартов, внесение предложений по усилению гарантий законной профессиональной деятельности журналистов;
- разработка мероприятий по взаимодействию государственных органов, институтов гражданского общества, СМИ по вопросам свободы слова и обеспечения гарантий законной профессиональной деятельности журналистов;
- мониторинг информационного пространства, формирование предложений по решению актуальных вопросов защиты информационной безопасности;
- рассмотрение предложений по другим вопросам, которые касаются свободы слова и защиты журналистов.
Организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется Офисом президента и Государственным управлением делами (в пределах компетенции).
Состав Рады таков: