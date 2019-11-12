Дві квартири і два Range Rover: екс-гендиректору «Укроборонпрому» оголошено підозру в недекларуванні доходів. Фото: meme-arsenal.com

https://racurs.ua/ua/n129317-dvi-kvartyry-i-dva-range-rover-eks-gendyrektoru-ukroboronpromu-ogolosheno-pidozru.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) 12 листопада повідомили екс-гендиректору «Укроборонпрому» про підозру у внесенні в декларацію завідомо недостовірних даних.

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Встановлено, що колишній гендиректор держпідприємства не вніс до декларації за 2016 рік дані про зарплатню, дві квартири вартістю понад 3 млн грн і два автомобілі марки Range Rover вартістю близько 10 млн грн, якими володіє його цивільна дружина, повідомляє прес-центр НАБУ.

Розслідуванням цього факту антикорупційні органи займаються з серпня 2019 року.

У повідомленні не вказано імені підозрюваного, але, як відомо, до недавнього часу посаду керівника «Укроборонпрому» обіймав Павло Букін. Наразі очільником оборонного держпідприємства є Айваріс Абромавічус.

Між тим нагадаємо, що днями НАБУ відкрило провадження стосовно мера Києва Віталія Кличка за підозрою у державній зраді та зловживанні службовим становищем.