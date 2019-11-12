Оценочные "площадки Яценко": парламент начал ликвидацию схемы, скриншот

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Верховная Рада 12 ноября приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества». Речь идет о так называемых «оценочных площадках Яценко».

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Народные депутаты отдали за доработанный законопроект № 2047-д 378 голосов. Соответствующие изменения предлагается внести в Налоговый кодекс Украины.

Новация предлагает упростить процедуру оценки недвижимых объектов, ликвидировав схему в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости. Приняв изменения в первом чтении, нардепы начали ограничивать лазейки для вымогательства средств с оценщиков и нотариусов в пользу частных структур за пользование государственной Единой базой данных отчетов об оценке.

Кроме того, начинается введение нового альтернативного способа оценки объектов недвижимости через автоматическую оценку модулем Фонда государственного имущества Украины. Проект предлагает ввести такую ​​модель с 1 января 2020 года. Гражданин сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости. В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем, граждане имеют право обратиться к субъекту оценочной деятельности и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе.

Нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости.

Проект предлагает сделать информацию из Единой базы отчетов об оценке открытой. Предусмотрено и автоматическое обнародование всей информации об объекте недвижимости в режиме открытого, прямого неавторизированного доступа с возможностью загрузки.

Ожидается, что принятие изменений дополнительно наполнит госбюджет средствами, которые будут уплачиваться за формирование справок. Плата за одну операцию составит 2,5% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января. Регистрация отчетов об оценке будет стоить 10% (примерно 300 грн вместо 1800 грн в пользу частных электронных площадок, как это происходит сейчас).

Авторизованные электронные площадки появились в конце 2017 года во время принятия бюджета. Одна из сотен поправок в Налоговый кодекс «встроила» посредников в процесс внесения отчета об оценке недвижимости в базу.

В октябре в Раде разразился скандал при обсуждении на комитете законопроекта, который ликвидировал посредников на рынке оценки имущества.