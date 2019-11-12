SpaceX, корпорация изобретателя Илона Маска, запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками сети Starlink.

Эти устройства входят в комплекс Space Launch Complex 40. На странице SpaceX в Twitter сообщили подробности мероприятия.

Развертывание 60 спутников Starlink подтверждено официально. Американская общественность увидела прямую трансляцию запуска со станции Кейп-Канаверал в штате Флорида. Если устройства не удастся отправить на орбиту, 100% их компонентов сгорят в атмосфере. Запуск спутников осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Спутники Starlink, как утверждают американские эксперты, станут эффективными проводниками для создания полномасштабной сети. Всего планируется выпустить 12 тыс. космических аппаратов этого типа.

Маск не скрывает, что планирует покрыть всю Землю спутниковым интернетом. Он задумал реализовать эту идею до конца 2020 года.

Напомним, в сентябре Маск представил космический корабль Starship для полетов на Марс и Луну. Этот аппарат способен доставлять грузы и людей даже на другие планеты солнечной системы.