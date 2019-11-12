Экс-президент США Картер госпитализирован в Атланте, фото: Flickr-Ava Lowery

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Ракурс

Джимми Картер, экс-президент США, накануне был доставлен в одну из больниц в Атланте.

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Его госпитализировали для проведения процедур по снижению внутричерепного давления, вызванного недавним падением. Об этом информирует пресс-служба Центра Картера.

На сегодня назначена соответствующая процедура. Ее проведут в больнице при университете Эмори. Медики рассказали, что состояние Картера удовлетворительное. Сейчас с ним рядом находится жена.

В октябре врачи уже оказывали медпомощь Картеру. Пациент попал в медучреждение для обследования. У бывшего чиновника зафиксировали «небольшой перелом костей таза».

Джимми Картеру исполнилось 95 лет 1 октября. В США он стал первым президентом, который дожил до этого возраста.

Ранее скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший. Он занимал первую должность в государстве с 1989 по 1993 годы.