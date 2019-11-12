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Экс-президент США Картер госпитализирован в Атланте, фото: Flickr-Ava Lowery
Экс-президент США Картер госпитализирован в Атлантеhttps://racurs.ua/n129313-eks-prezident-ssha-karter-gospitalizirovan-v-atlante.htmlРакурс
Джимми Картер, экс-президент США, накануне был доставлен в одну из больниц в Атланте.
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Его госпитализировали для проведения процедур по снижению внутричерепного давления, вызванного недавним падением. Об этом информирует пресс-служба Центра Картера.
На сегодня назначена соответствующая процедура. Ее проведут в больнице при университете Эмори. Медики рассказали, что состояние Картера удовлетворительное. Сейчас с ним рядом находится жена.
В октябре врачи уже оказывали медпомощь Картеру. Пациент попал в медучреждение для обследования. У бывшего чиновника зафиксировали «небольшой перелом костей таза».
Джимми Картеру исполнилось 95 лет 1 октября. В США он стал первым президентом, который дожил до этого возраста.
Ранее скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший. Он занимал первую должность в государстве с 1989 по 1993 годы.
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