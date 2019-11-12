Джиммі Картер, екс-президент США, напередодні був доставлений до однієї з лікарень в Атланті.

Його госпіталізували для проведення процедур зі зниження внутрішньочерепного тиску, зумовленого недавнім падінням. Про це інформує прес-служба Центру Картера.

На сьогодні призначено відповідну процедуру. Її проведуть в лікарні при університеті Еморі. Медики розповіли, що стан Картера задовільний. Із ним поруч перебуває дружина.

У жовтні лікарі вже надавали меддопомогу Картеру. Пацієнт потрапив до медзакладу для обстеження. У колишнього чиновника зафіксували «невеликий перелом кісток тазу».

Джиммі Картеру виповнилося 95 років 1 жовтня. У США він став першим президентом, який дожив до цього віку.

Раніше помер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Він займав першу посаду в державі з 1989 по 1993 роки.