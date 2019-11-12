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Екс-президент США Картер госпіталізований в Атланті, фото: Flickr-Ava Lowery
Екс-президент США Картер госпіталізований в Атлантіhttps://racurs.ua/ua/n129313-eks-prezydent-ssha-karter-gospitalizovanyy-v-atlanti.htmlРакурс
Джиммі Картер, екс-президент США, напередодні був доставлений до однієї з лікарень в Атланті.
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Його госпіталізували для проведення процедур зі зниження внутрішньочерепного тиску, зумовленого недавнім падінням. Про це інформує прес-служба Центру Картера.
На сьогодні призначено відповідну процедуру. Її проведуть в лікарні при університеті Еморі. Медики розповіли, що стан Картера задовільний. Із ним поруч перебуває дружина.
У жовтні лікарі вже надавали меддопомогу Картеру. Пацієнт потрапив до медзакладу для обстеження. У колишнього чиновника зафіксували «невеликий перелом кісток тазу».
Джиммі Картеру виповнилося 95 років 1 жовтня. У США він став першим президентом, який дожив до цього віку.
Раніше помер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Він займав першу посаду в державі з 1989 по 1993 роки.
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