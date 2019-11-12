Закон про ринок електроенергії: Рада ухвалила зміни, які обмежують зростання ціни, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n129319-rada-poperedno-shvalyla-zminy-do-zakonu-pro-rynok-elektroenergiyi-yaki-obmejuut-ciny.html

Ракурс

Парламент 12 листопада ухвалив за основу проект закону про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2233.

Loading...

Законопроект пропонує законодавчо врегулювати механізм виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, недопущення неконтрольованого зростання цін на електричну енергію внаслідок відсутності ефективної конкуренції, забезпечити теплопостачання споживачів в опалювальний період шляхом врегулювання питання роботи ТЕЦ в новому ринку електричної енергії.

Новація передбачає недопущення неконтрольованого зростання ціни на електроенергію, оскільки законопроект надає право зобов’язати виробників електроенергії подавати заявки на продаж електроенергії на добу наперед за цінами, що не перевищують граничні ціни на ринку, щоб унеможливити штучні дефіцити, — заявив сьогодні у Раді голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Законопроект вносить такі зміни до закону «Про ринок електричної енергії»:

визначає додаткові джерела покриття частини витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом;

уточнює складові розрахунку вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем;

надає регулятору права на період до 1 липня 2023 року встановлювати граничні ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони та приймати рішення про обов’язковість подання виробниками пропозицій (заявок) на продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед»;

надає регулятору права на період до 1 квітня 2020 року встановлювати тариф на рівні собівартості на відпуск електричної енергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у випадках передбачених рішенням Кабінету міністрів України про покладання спеціальних обов’язків.

Нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону «Про ринок електричної енергії», ухваленого у 2017 році.

Закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу вперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. В «Укренерго» заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. У травні Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

Однак не дивлячись навіть на застереження президента Зеленського, ринок електроенергії таки запрацював, як і планувалося, 1 липня. А 4 липня металургійна компанія «Інтерпайп» українського олігарха Віктора Пінчука заявила, що за два дні роботи нового ринку електроенергії ціна для промспоживачів зросла на 22%.

У липні вартість електроенергії для «Арселор Міттал Кривий Ріг» зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем, що негативно зазначається на собівартості продукції підприємства.

У жовтні Верховна Рада зареєструвала чотири законопроекти про внесення зміни до закону «Про ринок електричної енергії».