Закон о рынке электроэнергии: Рада приняла изменения, которые ограничивают рост цен, фото — DW

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Парламент 12 ноября принял за основу проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» № 2233.

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Законопроект предлагает законодательно урегулировать механизм выполнения специальных обязанностей по покупке электрической энергии по «зеленому» тарифу, недопущения неконтролируемого роста цен на электрическую энергию вследствие отсутствия эффективной конкуренции, обеспечить теплоснабжение потребителей в отопительный период путем урегулирования вопроса работы ТЭЦ в новом рынке электрической энергии.

Новация предусматривает недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию, поскольку законопроект предоставляет право обязать производителей электроэнергии подавать заявки на продажу электроэнергии на сутки вперед по ценам, не превышающим предельные цены на рынке, чтобы исключить искусственные дефициты, — заявил сегодня в Раде председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Законопроект вносит такие изменения в закон «О рынке электрической энергии»:

определяет дополнительные источники покрытия части расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по «зеленому» тарифу;

уточняет составляющие расчета стоимости услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников, которая предоставляется гарантированным покупателем;

предоставляет регулятору право на период до 1 июля 2023 устанавливать предельные цены на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны и принимать решение об обязательности представления производителями предложений (заявок) на продажу электрической энергии на рынке «на сутки вперед»;

предоставляет регулятору права на период до 1 апреля 2020 года устанавливать тариф на уровне себестоимости на отпуск электрической энергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, в случаях предусмотренных решением Кабинета министров Украины о возложении специальных обязанностей.

Новая модель рынка электроэнергии стартовала 1 июля в соответствии с нормами закона «О рынке электрической энергии», принятого в 2017 году.

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ получил много поправок, его бурно обсуждали. В «Укрэнерго» заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В мае Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка.

Однако несмотря даже на предостережения президента Зеленского, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось, 1 июля. А 4 июля металлургическая компания «Интерпайп» украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.

В июле стоимость электроэнергии для «Арселор Миттал Кривой Рог» выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем, что негативно отмечается на себестоимости продукции предприятия.

В октябре Верховная Рада зарегистрировала четыре законопроекта о внесении изменения в закон «О рынке электрической энергии».