Захват украинских кораблей в Керченском проливе: Трамп запретил публикацию комментариев. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n129315-zahvat-ukrainskih-korabley-v-kerchenskom-prolive-tramp-zapretil-publikaciu-kommentariev.html

Ракурс

Захват украинских кораблей, осуществленный россиянами в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сразу же запретил комментировать Белому дому президент США Дональд Трамп.

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Американский лидер аргументировал свой запрет тем, что для публикации комментариев по этому вопросу нет достаточного объема информации. Об этом сообщил бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон во время дачи показаний перед комитетами Палаты представителей, передает National Public Radio.

Андерсон отметил, что в день, когда произошел захват украинских кораблей, Госдепартамент США подготовил осуждающее заявление по отношению к России. Но в Белом доме эта публикация была заблокирована.

Тогда бывший советник отправил сообщение спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру, уведомив его, что Трамп запретил любые заявления по инциденту в Керченском проливе якобы из-за недостатка информации.

Ранее «Ракурс» сообщал, что все 24 украинских моряка, которые были захвачены в Керченском проливе, в сентябре вернулись домой в рамках обмена пленными с РФ. Затем президент Латвии пригласил их в свою страну для прохождения курса лечения и реабилитации. При этом корабли ВМС Украины, захваченные на Азове, россияне так и не вернули.