Захоплення українських кораблів у Керченській протоці: Трамп заборонив публікацію коментарів. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n129315-zahoplennya-ukrayinskyh-korabliv-u-kerchenskiy-protoci-tramp-zaboronyv-publikaciu-komentariv.html

Ракурс

Захоплення українських кораблів, яке здійснили росіяни у Керченській протоці в листопаді 2018 року, одразу ж заборонив коментувати Білому дому президент США Дональд Трамп.

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Американський лідер аргументував свою заборону тим, що для публікації коментарів із цього питання немає достатнього обсягу інформації. Про це повідомив колишній радник екс-спецпредставника США по Україні Крістофер Андерсон під час надання свідчень перед комітетами Палати представників, передає National Public Radio.

Андерсон зазначив, що в день, коли відбулося захоплення українських кораблів, Держдепартамент США підготував заяву, яка засуджує дії Росії. Але в Білому домі ця публікація була заблокована.

Тоді колишній радник відправив повідомлення спецпредставникові США по Україні Курту Волкеру, сповістивши його, що Трамп заборонив будь-які заяви щодо інциденту в Керченській протоці нібито через нестачу інформації.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що всі 24 українські моряки, які були захоплені в Керченській протоці, у вересні повернулися додому в рамках обміну полоненими з РФ. Потім президент Латвії запросив їх до своєї країни для проходження курсу лікування та реабілітації. При цьому кораблі ВМС України, захоплені на Азові, росіяни так і не повернули.