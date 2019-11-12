SpaceX запустила 60 супутників для роздачі інтернету, фото: Official SpaceX Photos

https://racurs.ua/ua/n129316-spacex-zapustyla-60-suputnykiv-dlya-rozdachi-internetu.html

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SpaceX, корпорація винахідника Ілона Маска, запустила ракету Falcon 9 із 60 супутниками мережі Starlink.

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Ці пристрої входять до комплексу Space Launch Complex 40. На сторінці SpaceX у Twitter повідомили подробиці заходу.

Розгортання 60 супутників Starlink підтверджено офіційно. Американська громадськість побачила пряму трансляцію запуску зі станції Кейп-Канаверал у штаті Флорида. Якщо пристрої не відправлять на орбіту, 100% їхніх компонентів згорять в атмосфері. Запуск супутників здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9.

Супутники Starlink, як стверджують американські експерти, стануть ефективними провідниками для створення повномасштабної мережі. Всього планується випустити 12 тис. апаратів цього типу.

Маск не приховує, що планує покрити всю Землю супутниковим інтернетом. Він задумав реалізувати цю ідею до кінця 2020 року.

Нагадаємо, у вересні Маск представив космічний корабель Starship для польотів на Марс і Місяць. Цей апарат здатний доставляти вантажі і людей навіть на інші планети сонячної системи.