Оціночні "майданчики Яценка": парламент започаткував ліквідацію схеми, скріншот

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Верховна Рада 12 листопада прийняла за основу проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна». Йдеться про так звані «оціночні майданчики Яценка».

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Народні депутати віддали за доопрацьований законопроект № 2047-д 378 голосів. Відповідні зміни пропонується внести до Податкового кодексу України.

Новація пропонує спростити процедуру оцінки нерухомих об'єктів за допомогою ліквідації схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості. Ухваливши зміни у першому читанні, нардепи розпочали обмежувати лазівки для здирництва коштів з оцінювачів та нотаріусів на користь приватних структур за користування державною Єдиною базою даних звітів про оцінку.

Крім того, починається запровадження нового альтернативного способу оцінки об'єктів нерухомості через автоматичну оцінку модулем Фонду державного майна України. Проект пропонує запровадити таку модель з 1 січня 2020 року. Особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об'єкта нерухомого майна і на її підставі укласти угоду щодо об'єкта нерухомості. У разі незгоди з вартістю об'єкта нерухомого майна, визначеною модулем, громадяни матимуть право звернутись до суб'єкта оціночної діяльності, оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі.

Нотаріуси отримають право безоплатного доступу до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку об'єктів нерухомості.

Проект пропонує зробити інформацію з Єдиної бази звітів про оцінку відкритою. Передбачено й автоматичне оприлюднення всієї інформації про об'єкт нерухомості та його вартість в режимі відкритого, прямого неавторизованого доступу з можливістю завантаження.

Очікується, що ухвалення змін додатково наповнять держбюджет коштами, які сплачуватимуться за формування довідок. Плата за одну операцію становитиме 2,5% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої на 1 січня. Реєстрація звітів про оцінку та інформації з них до Єдиної бази звітів про оцінку коштуватиме 10% (приблизно 300 грн замість 1800 грн на користь приватних електронних майданчиків, як це відбувається зараз).

Авторизовані електронні майданчики з’явилися наприкінці 2017 року під час ухвалення бюджету. Одна із сотень поправок в Податковий кодекс «вмонтувала» посередників в процес внесення звіту оцінки нерухомості до бази.

У жовтні в Раді вибухнув скандал під час обговорення на комітеті законопроекту, який ліквідовував посередників на ринку оцінювання майна.