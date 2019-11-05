Дифтерия в Украине. Иллюстрация: John Bond Francisco

https://racurs.ua/2480-difteriya-v-ukraine-chp-mestnogo-masshtaba-i-haby-dlya-syvorotok.html

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Существует ряд инфекций, при которых возбудители в процессе своей жизнедеятельности продуцируют яд — токсин. К таким заболеваниям относятся дифтерия в Украине, столбняк и ботулизм. Конечно, можно воевать с бактериями антибиотиками, однако пока препарат подействует, токсин способен убить человека. Вот почему для лечения этих инфекций в первую очередь используются сыворотки, содержащие готовые антитела и нейтрализующие токсин (их еще называют антитоксинами).

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Если диагноз поставлен, «противоядие» должно вводиться незамедлительно. Дело в том, что антитоксин способен нейтрализовать лишь циркулирующий токсин, который еще не успел связаться с тканями организма. Задержка повышает риск отдаленных последствий, таких, как миокардит и неврит. По этой причине в инфекционных больницах всегда должен быть запас сывороток. Особенно в стране, где охват прививками пока все еще хромает.

Готова ли Украина к дифтерии

Плохая новость — дифтерия в Украине есть. Хорошая новость, как заявляют в Минздраве, — вакцин, способных предупредить заболевание, в стране достаточно. Чего не скажешь о сыворотках. По словам гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Владимира Курпиты, на 1 ноября в Киеве числилось пять доз сыворотки от дифтерии, всего по Украине — 189 (в Минздраве убеждают, что при необходимости сыворотки перераспределяют туда, где они нужнее). Много это или мало? Судите сами: одна-две дозы вводятся при легкой форме дифтерии, при тяжелых формах может понадобиться 10‒15 доз. Это ничтожно мало для страны, где охват вакцинацией среди детей в 2015 году упал до 21%, а до 2017 года ревакцинация взрослых практически не проводилась.

Как объясняют в Центре общественного здоровья, дефицит сывороток от дифтерии в Украине произошел из-за задержки поставок. И добавляют, что есть подтверждение от ПРООН (закупающей эти препараты для нашей страны) о поставке до конца ноября 150 доз противодифтерийной сыворотки. Еще 100 доз в качестве гуманитарной помощи передаст посольство Индии. Что неудивительно, ведь в Закарпатской области дифтерией заболели студенты из этой страны.

В целом к концу декабря чиновники обещают примерно 450 доз антитоксина. Этого достаточно, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, говорят в ЦОЗ. А также замечают, что во всем мире сыворотки не лежат в каждой больнице, а сконцентрированы в специальных хабах. Такие хабы планируют создать и в нашей стране, обещая доставлять в каждое лечебное учреждение, где был установлен диагноз дифтерия в Украине, на протяжении суток. Как теория трансформируется в практику, можно увидеть на примере 2018 года, когда сыворотки от ботулизма хранили на «Укрвакцине». Насчет оперативности поставки можно судить по этой цитате из приказа Минздрава: «При необходимости получения сыворотки во время выходных дней запрос оформляется в первый рабочий день после события».

Дифтерия в Украине: еще не эпидемия, но уже ЧП

Какая ситуация с дифтерией в Украине сейчас? «В целом на протяжении 2019 года ЦОС получил 31 сообщение о подозрении на дифтерию, — приводит статистику Владимир Курпита. — 21 диагноз поставлен. В 16 случаях был выявлен возбудитель — диагноз подтвержден лабораторно. В одном случае подтверждено, что этот возбудитель выделял токсин. Это означает неблагоприятную ситуацию, требующую принятия соответствующих мер».

Если сравнивать с предыдущими годами, то за девять лет (2010‒2018) было зарегистрировано 56 случаев дифтерии в Украине. К счастью, летальных не было.

Следует отметить, что недавно ВОЗ пересмотрела стандарты определения дифтерии. «Диагноз дифтерия ставится в том случае, если выявляется микроорганизм, продуцирующий токсин. Когда токсин не вырабатывается, такая форма дифтерии имеет другой клинический диагноз», — отмечает Владимир Курпита.

По словам главы ЦОЗ, о чрезвычайной ситуации с дифтерией в Украине можно говорить, если определяются три взаимосвязанных между собой случая. «В зависимости от распространенности ситуации, она может быть локального, регионального или национального масштаба. Что мы сейчас имеем? 15 случаев были выявлены в городе Ужгороде. Они взаимосвязаны между собой. Мы квалифицируем это как чрезвычайную ситуацию местного масштаба. Поэтому в Ужгороде заседала специальная комиссия, принимали решения о реагировании. Все остальные случаи, даже те, что есть в Киеве, не взаимосвязаны между собой — ни контактно, ни бактериологически, ведь проявляются разные возбудители. Таким образом, это спорадическая заболеваемость», — объясняет Владимир Курпита.

Для экстренного реагирования на возможные случаи дифтерии в Украине работает сеть лабораторных центров Минздрава, в составе которых задействованы эпидемиологи. Как говорят в ЦОЗ, при выявлении случаев дифтерии эпидемиологи прибывают на места, проводят осмотр больного, определяют круг контактных лиц. У контактных лиц проводят бактериологическое обследование, антибиотикопрофилактику. Не вакцинированным — экстренную вакцинацию.

Поразительно, но у нас до сих пор нет протокола по лечению дифтерии в Украине. Вернее, документ был разработан группой специалистов еще в 2018 году, однако по неведомым причинам до сих пор не был утвержден (https://tinyurl.com/y23rjqeq).

Дифтерия в Украине: вакцинируйтесь, но без паники

В Минздраве советуют не паниковать, прививаться в плановом порядке. Вакцинацию АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) получают дети в возрасте 2, 4, 6 месяцев, а в возрасте 18 месяцев проводится ревакцинация. Впоследствии повторную вакцинацию проводят в шесть лет анатоксином дифтерийно-столбнячным (АДС), следующую в 16 лет — анатоксином дифтерийно-столбнячным с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М). Взрослые должны ревакцинироваться АДС-М каждые 10 лет начиная с 26 лет. В случае если вас раньше не вакцинировали от дифтерии, рекомендуется сделать три прививки вакциной АДС-М, через месяц — вторая доза, через шесть месяцев после второй — третья. Для вакцинации следует обратиться к своему семейному врачу.

По мнению иммунолога Андрея Волянского, разумной альтернативой цельноклеточной АКДС (Индия), имеющейся в государственных поликлиниках, для детей первых лет жизни являются более современные (бесклеточные) вакцины европейских производителей — такие, как «Инфанрикс» и «Пентаксим». К сожалению, эти вакцины доступны лишь в частных клиниках. Альтернативой АДС-М (Индия) для ревакцинации является «Бустрикс».