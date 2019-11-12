Сектор Газа выпустил ракеты по Израилю, есть раненые, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n129318-po-izrailu-vypustili-rakety-v-otvet-na-likvidaciu-odnogo-iz-liderov-islamskogo-djihada.html

Ракурс

Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Атака на центральные и южные города Израиля произошла около 09.10 по местному времени. Предполагается, что к нападению причастны боевики группировки «Исламский джихад».

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Система «Железный купол» перехватила 20 ракет, но 30 все же достигли поверхности. Об этом информирует Армия обороны Израиля в Twitter.

По данным Jerusalem Post в Twitter, в результате атаки пострадали 15 человек.

В жилой дом в Нетивоте попала одна из ракет. К югу от Тель-Авива система «Железный купол» сбила еще одну ракету. Она упала в жилом районе Ришон ле-Циона. Значительного ущерба не зафиксировано.

Армейские подразделения Израиля проводят необходимые действия для повышения обороноспособности. Финучреждения в некоторых районах страны получили распоряжение перейти на чрезвычайное положение — работать в помещениях, защищенных от ракетных обстрелов.

Ранее Израиль провел успешную спецоперацию по ликвидации главнокомандующего палестинских боевиков группировки «Исламский джихад». Боевики эту информацию подтвердили. Он погиб после нанесения удара по его дому в секторе Газа.

Напомним, в августе Палестина нанесла ракетный удар по Израилю. Две ракеты перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол», а одна — достигла цели.