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Скандал у "Слузі народу": партія Зеленського не перевірятиме листування своїх депутатів із пранкером Джокером, фото — "Оглядач"

«Слуга народу» не перевірятиме листування своїх депутатів із пранкером Джокером (ВІДЕО)

5 лис 2019, 21:36
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Фракція «Слуга народу» не перевірятиме факти листування своїх депутатів із так званим пранкером Джокером.

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Заступник керівника монобільшості Олександр Корнієнко назвав медійною атакою на «слуг народу» оприлюднене раніше буцімто листування Джокера із депутатами від провладної фракції.

Як повідомив він «5 каналу», про внутрішню перевірку щодо нардепів Миколи Тищенка та Михайла Радуцького поки не йдеться.

Нагадаємо, у листуванні із пранкером, якого обидва вважали генпрокурором Русланом Рябошапкою, вони начебто обговорювали виплату нелегальних заробітних плат депутатам фракції «Слуга народу».

Мені не давали. Кажуть, що зараз якраз мають видавати вже вдруге. Готівку не роздавали, але офіційну заробітну плату нардепам підняти варто, — вважає Корнієнко.

Він заявив, що використання пранкерів є новим інструментом для дискредитації політиків.

Ми вбачаємо в цьому елементи медійних атак на нашу політичну силу. Враховуючи їхню кількість за останній час, ми вже до них звикли, — вважає Корнієнко.

Раніше у скандал із пранкером потрапив й інший нардеп від «Слуги народу» — Богдан Яременко.

Джерело: Ракурс


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