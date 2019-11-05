Портнова зробили журналістом на каналі Медведчука, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n129041-portnova-zrobyly-jurnalistom-na-kanali-medvedchuka-dokument.html

Ракурс

Колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов став журналістом на каналі «112 Україна», який контролює нардеп Віктор Медведчук.

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Портнов опублікував сьогодні редакційне завдання від телеканалу у своєму телеграм-каналі. Згодом документ був вилучений.

Портнов заявив, що з 30 жовтня є спецкором телеканалу і виявлення протиправних дій з організації стеження за іншими людьми є його редакційним завданням.

У документі сказано, що в обов’язки Портнова-журналіста входить «системне висвітлення незаконних дій щодо стеження за громадянами на будь-якій зручній йому платформі».

У цій же публікації Портнов опублікував нові номери автомобілів співробітників програми «Схеми» і заявив, що кожен, хто знайшов ці авто, «має право спіймати за вухо і дати жорстку відсіч».

ЗМІ припускають, що Портнов у такий спосіб відповів президенту «Радіо Свобода» Джеймі Флаю, який закликав українські правоохоронні органи відреагувати на публікацію екс-посадовцем персональних даних журналістів і співробітників програми «Схеми».

Справа у тому, що програма «Схеми» займалася підготовкою матеріалу про Портнова і під час його підготовки журналісти стежили за ним. Портнов опублікував фотографію авто, яке слідувало за ним, а також особисті дані власника.

Президент «Радіо Свобода» назвав ці дії Портнова тиском на журналістів і закликав відреагувати на них правоохоронні органи.

Канал «112 Україна» належить Тарасу Козаку, який є бізнес-партнером Медведчука. Він також придбав для нього телеканали NewsOne і ZiK.