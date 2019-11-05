Зеленський «нарізав» завдання уряду, фото — Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський оголосив завдання для Кабінету міністрів. Міністри та керівник Кабміну Олексій Гончарук отримали вказівки глави держави на зустрічі в Офісі президента. На неї також запросили керівництво Верховної Ради.

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Зокрема, Зеленський заявив про обов’язкове подолання до кінця 2019 року (два місяці) «тотальної корупції» у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування. Таке завдання отримала міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак, повідомляє прес-служба глави держави.

У цьому сенсі Зеленський розповів про переведення адміністративних послуг у будівництві в електронний формат та запровадження автоматичної реєстрації в реєстрі дозвільних документів. Йшлося і про виключно судовий порядок оскарження права здійснення підготовчих, будівельних робіт за зазначеними дозвільними документами та скасування декларації готовості об'єкта до експлуатації.

Міністру юстиції Денису Малюсьці глава держави наказав внести зміни у програмне забезпечення реєстрів нерухомості та бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ. Малюська мусить також до кінця червня 2020 року сформувати законодавчу основу для роботи електронного нотаріату.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров до 31 грудня 2019 року повинен забезпечити впровадження першого етапу проекту е-Малятко.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська мусить забезпечити запровадження сервісу призначення пенсій та отримання довідок за допомогою спеціального мобільного додатка до кінця року. Крім того, президент зобов’язав її запровадити механізм призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи.

Міністерство охорони здоров’я отримало завдання до 31 січня 2020 року «удосконалити роботу системи екстреної медицини», а до лютого створити Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад під час зустрічі почула вказівку сформувати до кінця року законодавчу основу для роботи базової та профільної школи за новими освітніми стандартами, а також забезпечити повноцінний запуск роботи Національного фонду досліджень.

Міністерство культури, молоді та спорту до кінця року мусить розробити законопроект щодо інформаційного простору України.

Такі наміри президента, а саме прямі вказівки міністрам, викликали неоднозначну реакцію в мережі. Користувачі звернули увагу на те, що керувати членами Кабміну мусить прем'єр-міністр.