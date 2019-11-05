Аварія у Києві: затори скували середмістя столиці внаслідок прориву тепломережі, фото — Фейсбук Д.Шиповський

https://racurs.ua/ua/n129039-zatory-skuvaly-seredmistya-kyieva-scho-vidbuvaietsya-na-misci-avariyi-teplomereji-foto.html

Ракурс

Сильні затори скували середмістя Києва увечері 5 листопада. Причиною стала надзвичайна подія, яка сьогодні сталася на перехресті вулиць Саксаганського та Шота Руставелі поблизу НСК «Олімпійський» та Палацу спорту.

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Нагадаємо, що внаслідок аварії тепломережі на перехресті утворилися глибокі ями, в одну з яких потрапив автомобіль.

Він і досі залишається на проїжджій частині, а рух на цій ділянці обох вулиці заблокований правоохоронцями. Внаслідок такої ситуації рух транспорту в середмісті Києва ускладнено, утворилися затори. Особливо важко проїхати по вулиці Велика Васильківська, що поблизу аварійної ділянки.

На фотографіях, які поширили користувачі Фейсбук, видно, що гаряча вода буквально розплавила асфальт.