Асфальт розплавився, як сир на гарячому бутерброді, — зазначено в повідомленні.

На відео видно, що гаряча вода заливає дорогу. Одна з машин навіть провалилася під асфальт.

Причини аварії представники КП «Київводоканал» не назвали. Офіційні особи поки не давали коментарів з даного приводу.