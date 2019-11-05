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У Києві через аварію перехрестя вулиць Саксаганського і Руставелі залило окропом, фото: Facebook
У Києві через аварію перехрестя вулиць Саксаганського і Руставелі залило окропом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n129032-u-kyievi-cherez-avariu-perehrestya-saksaganskogo-i-rustaveli-zalylo-okropom.htmlРакурс
У Києві перехрестя вулиць Саксаганського і Шота Руставелі залило окропом.
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Це сталося через аварію. У Facebook «Київ оперативний» опублікував подробиці інциденту.
Рух транспорту ускладнено. В результаті інциденту утворився пар, видимість погіршилася.
У повідомленні журналісти закликали об’їжджати небезпечну ділянку проїжджої частини.
Асфальт розплавився, як сир на гарячому бутерброді, — зазначено в повідомленні.
На відео видно, що гаряча вода заливає дорогу. Одна з машин навіть провалилася під асфальт.
Причини аварії представники КП «Київводоканал» не назвали. Офіційні особи поки не давали коментарів з даного приводу.
Через прорив тепломережі змінено маршрути тролейбусів № 3, 9, 12, 14, 40, 40А й автобусів № 69.
Раніше в Хмельницькій області повінь зруйнувала бруківку і перетворила дороги на річки. Стихія знищила бруківку перед в’їздом в Старе місто на вулиці Князів Коріатовичів у Кам’янці-Подільському.
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