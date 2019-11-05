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В Киеве из-за аварии перекресток улиц Саксаганского и Руставели залило кипятком, фото: Facebook

В Киеве из-за аварии перекресток улиц Саксаганского и Руставели залило кипятком (ВИДЕО)

5 ноя 2019, 17:12
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В Киеве перекресток улиц Саксаганского и Шота Руставели залило кипятком.

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Это произошло из-за аварии. В Facebook «Киев оперативный» опубликовал подробности инцидента.

Движение транспорта затруднено. В результате инцидента образовался пар, видимость ухудшилась.

В сообщении журналисты призвали объезжать опасный участок проезжей части.

Асфальт расплавился, как сыр на горячем бутерброде, — указано в сообщении.

На видео видно, что горячая вода заливает дорогу. Одна из машин даже провалилась под асфальт.

Причины аварии представители КП «Киевводоканал» не назвали. Официальные лица пока не давали комментариев по данному поводу.

Из-за прорыва теплосети изменены маршруты троллейбусов № 3, 9, 12, 14, 40, 40А и автобусов № 69.

Ранее в Хмельницкой области наводнение разрушило брусчатку и превратило дороги в реки. Стихия уничтожила брусчатку перед въездом в Старый город на улице Князей Кориатовичей в Каменце-Подольском.

Источник: Ракурс


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