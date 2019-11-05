В Киеве из-за аварии перекресток улиц Саксаганского и Руставели залило кипятком, фото: Facebook

https://racurs.ua/n129032-v-kieve-iz-za-avarii-perekrestok-saksaganskogo-i-rustaveli-zalilo-kipyatkom.html

Ракурс

В Киеве перекресток улиц Саксаганского и Шота Руставели залило кипятком.

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Это произошло из-за аварии. В Facebook «Киев оперативный» опубликовал подробности инцидента.

Движение транспорта затруднено. В результате инцидента образовался пар, видимость ухудшилась.

В сообщении журналисты призвали объезжать опасный участок проезжей части.

Асфальт расплавился, как сыр на горячем бутерброде, — указано в сообщении.

На видео видно, что горячая вода заливает дорогу. Одна из машин даже провалилась под асфальт.

Причины аварии представители КП «Киевводоканал» не назвали. Официальные лица пока не давали комментариев по данному поводу.

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