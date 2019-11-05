Закупка некачественных бронежилетов: пяти топ-чиновникам Минобороны сообщено о подозрении, фото — Бабель

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны по делу о закупке бронежилетов.

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Следствие установило, что в дождевых условиях эта военная амуниция простреливается, сообщил 5 ноября на брифинге в Киеве директор ГБР Роман Труба. Подозрение сообщено руководителю главного управления Минобороны, двум его заместителям и двум начальникам отдела.

Речь идет о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.

ГБР расследует с апреля этого года закупку некачественных бронежилетов «Корсар». Минобороны приобрело 20 тыс. бронежилетов за 176 млн грн, но 7 тыс. бронежилетов оказались некачественными. Речь идет об причинении государству ущерба на сумму 61 ​​млн грн.

Труба сообщил, что в дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются. Об этом свидетельствуют результаты нескольких экспертиз. Всего ГБР назначила 13 различных экспертиз. В результате баллистической, которую провели в НИКЭЦ МВД, выяснилось, что более 70% бронежилетов простреливается из тех видов оружия, от которой амуниция должна защищать.

Такие действия не только нанесли ущерб государству, но и поставили под угрозу жизни людей. В июне ГБР провело 43 обыски по этому делу, в частности, в кабинете заместителя министра обороны, на складах в четырех регионах Украины, — сообщил Труба.

Сейчас досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения содержание под стражей.

Бронежилет «Корсар М3» производится украинской компанией НПО «ТЕМП-3000». Его разработали в 2002 году для украинских миротворцев, а первые образцы прошли испытания в условиях боевых действий в Ираке, Ливане и на Балканах.