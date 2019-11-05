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Ракурс
Под Харьковом задержали мужчину за развращение 7-летней племянницы. Фото: Народная правда

Под Харьковом задержали мужчину за развращение 7-летней племянницы

5 ноя 2019, 16:40
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Сексуальное домогательство к маленькой девочке зафиксировали под Харьковом.

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В полицию обратилась 29-летняя жительница Безлюдовки, заявив, что ее 37-летний брат развращает 7-летнюю дочь заявительницы. Об этом сообщает пресс-центр облуправления Нацполиции в Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По месту жительства женщины был задержан мужчина, который приходится родным дядей 7-летней потерпевшей.

По словам заявительницы, вчера вечером она уложила спать своих детей: 3-летнего сына и 7-летнюю дочь. После этого женщина ненадолго отлучилась из дома, а по возвращении увидела своего полуобнаженного брата, лежащим в постели с детьми. Женщина утверждает, что мужчина касался ее дочери, поэтому она сразу вызвала полицию.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве отчим изнасиловал ребенка, неоднократно жаловавшегося матери на его домогательства. Доказать факт изнасилования помогла установленная в квартире видеокамера.

Источник: Ракурс


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