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Убийство Кирилла Тлявова: ГБР объявило новые подозрения, орудие убийства не нашли, фото — Україна молода

ГБР объявило новые подозрения по делу об убийстве Кирилла Тлявова, оружие так и не нашли

5 ноя 2019, 16:35
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Государственное бюро расследований объявило новые подозрения по делу об убийстве 5-летнего мальчика из Переяслава Кирилла Тлявова. Орудие убийства до сих пор не нашли.

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Как сообщил 5 ноября на срочном брифинге руководитель ГБР Роман Труба, это обстоятельство не повлияло на следствие и объявления подозрений. По его словам, сегодня объявлено ​​новое подозрение инспектору полиции (скорее всего, это Иван Приходько). Этого полицейского подозревают теперь в убийстве, совершенном по неосторожности.

Кроме этого, всем четырем подозреваемым объявлены окончательные подозрения о совершении следующих преступлений: грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц с использованием оружия, а также хранение оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Труба рассказал, что вина инспектора, которому объявлено главное подозрение, доказана в результате допросов и многочисленных экспертиз.

Во время поисков орудия убийства Кирилла, водолазы нашли оружие, которое долгое время искали в другом уголовном производстве.

Экспертиза показала, что в Кирилла стреляли в 15.36, в 16.10 мальчика привезли в больницу, но пулю медики нашли только в 23.00. Подозреваемые не знали, что попали в ребенка и поехали развлекаться дальше. Их задержали только на следующее утро. Днем 1 июня дело попало в подследственность ГБР, — сообщил на брифинге Труба.

Напомним, что 31 мая в Переяславе на Киевщине застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова. Подозревают, что стреляли пьяные полицейские, которые развлекались во дворе. Кирилла ранили в голову, впоследствии он умер в киевской больнице. Пуля, которая попала в голову мальчику, отрикошетила от камня.

Подозреваемыми в этом деле являются Иван Приходько (до трагедии работал в водной полиции), Владимир Петровец (старший сержант группы реагирования местной полиции), Дмитрий Кривошей и 15-летний сын Петровца Станислав.

Источник: Ракурс


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