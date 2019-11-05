Убивство Кирила Тлявова: ДБР оголосило нові підозри, знаряддя вбивства не знайшли, фото — Україна молода

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Державне бюро розслідувань оголосило нові підозри у справі про вбивство 5-річного хлопчика із Переяслава Кирила Тлявова. Знаряддя вбивства досі не знайшли.

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Як повідомив 5 листопада на терміновому брифінгу керівник ДБР Роман Труба, ця обставина не вплинула на слідство та оголошення підозр. За його словами, сьогодні оголошено нову підозру інспектору поліції (найімовірніше, це Іван Приходько). Цього правоохоронця підозрюють тепер у вбивстві, вчиненому через необережність.

Крім цього, усім чотирьом підозрюваним оголошено остаточні підозри щодо скоєння таких злочинів: грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, а також зберігання зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Труба розповів, що вину інспектора, якому оголошено головну підозру, доказано в результаті допитів та численних експертиз.

Під час пошуків знаряддя вбивства Кирила, водолази знайшли зброю, яку довгий час шукали в іншому кримінальному провадженні.

Експертиза засвідчила, що у Кирила стріляли в 15.36, о 16.10 хлопчика привезли до лікарні, але кулю медики відшукали тільки о 23.00. Підозрювані не знали, що влучили у дитину і поїхали розважитися далі. Їх затримали тільки наступного ранку. Удень 1 червня справа потрапила у підслідність ДБР, — повідомив на брифінгу Труба.

Нагадаємо, що 31 травня у Переяславі на Київщині застрелили 5-річного Кирила Тлявова. Підозрюють, що стріляли п’яні поліцейські, які розважалися на подвір’ї. Кирила поранили в голову, згодом він помер у київській лікарні. Куля, яка влучила у голову хлопчику, відрикошетила від каменю.

Підозрюваними у цій справі є Іван Приходько (до трагедії працював у водній поліції), Володимир Петрівець (старший сержант групи реагування місцевої поліції), Дмитро Кривошей і 15-річний син Петрівця Станіслав.