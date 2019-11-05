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Олешківські піски в Україні. Фото: Вікіпедія

Українську міні-пустелю сфотографувало з космосу NASA (ФОТО)

5 лис 2019, 16:28
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Олешківські піски — українська міні-пустеля потрапила в об'єктив супутника Landsat 8. Знімки були зроблені в червні цього року, але оприлюднені лише недавно.

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Приблизно за 65 км на північний захід від озера Сиваш у Херсонській області лісовий ландшафт різко переходить у піски. Цей регіон відомий як Олешківські піски. Він є найбільшою піщаної ареною в Україні та другою за величиною в Європі, йдеться на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Зазначається, що з космосу Олешківські піски нагадують яйце пісочного кольору. Ці піски формують бархани висотою близько 5 м.

Аналіз супутникових знімків останніх 30 років дозволив експертам із космічного відомства дійти висновку, що пісок із цієї місцевості «мігрував» у лісові райони. Особливо це проявилося на північно-східних і південно-західних схилах української пустелі.

Олешківські піски — це піщаний масив, який розташовується за 30 км від Херсона. Його площа становить — 162 тис. га, а з урахуванням непокритих піском ділянок — 208 тис. 493 га.

Українська міні-пустеля. Фото: NASA

Українська міні-пустеля. Фото: NASA

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв про те, що на Світязі, найглибшому озері України, помітили довгі піщані коси й острівці посеред води.

Джерело: Ракурс


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