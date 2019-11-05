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Олешковские пески в Украине. Фото: Википедия

Украинскую мини-пустыню засняло NASA (ФОТО)

5 ноя 2019, 16:28
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Олешковские пески — украинская мини-пустыня попала в объектив спутника Landsat 8. Снимки были сделаны в июня этого года, но обнародованы только недавно.

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Примерно в 65 км к северо-западу от озера Сиваша в Херсонской области лесной ландшафт резко переходит в пески. Этот регион известный как Олешковские пески. Он является крупнейшей песчаной ареной в Украине и второй по величине в Европе, говорится на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что из космоса Олешковские пески напоминают яйцо песочного цвета. Эти пески формируют барханы высотой около 5 м.

Анализ спутниковых снимков последних 30 лет позволил экспертам из космического ведомства сделать заключение, что песок их этой местности «мигрировал» в лесные районы. Особенно это проявилось на северо-восточных и юго-западных склонах украинской пустины.

Олешковские пески — это песчаный массив, который располагается в 30 км от Херсона. Его площадь составляет — 162 тыс. га, а с учетом не покрытых песком участков — 208 тыс. 493 га.

Украинская мини-пустыня. Фото: NASA

Украинская мини-пустыня. Фото: NASA

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал о том, что на Свитязе, самом глубоком озере Украины, заметили длинные песчаные косы и островки посреди воды.

Источник: Ракурс


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