Під Харковом затримали чоловіка за розбещування 7-річної племінниці. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n129030-pid-harkovom-zatrymaly-cholovika-za-rozbeschuvannya-7-richnoyi-pleminnyci.html

Ракурс

Сексуальне домагання до маленької дівчинки зафіксували під Харковом.

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До поліції звернулася 29-річна жителька Безлюдівки, заявивши, що її 37-річний брат розбещує 7-річну доньку заявниці. Про це повідомляє прес-центр облуправління Нацполіції у Харківській області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За місцем проживання жінки було затримано чоловіка, який доводиться рідним дядьком 7-річній потерпілій.

Зі слів заявниці, вчора ввечері вона поклала спати своїх дітей: 3-річного сина та 7-річну доньку. Після цього жінка ненадовго відлучилася з дому, а після повернення побачила, що її напівоголений брат лежить у ліжку з дітьми. Жінка стверджує, що чоловік торкався її доньки, тому вона одразу викликала поліцію.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві вітчим зґвалтував дитину, яка неодноразово скаржилася матері на його домагання. Довести факт зґвалтування допомогла встановлена в квартирі відеокамера.