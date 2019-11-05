Закупівля неякісних бронежилетів: п'ятьом топ-чиновникам Міноборони повідомлено про підозру, фото — Бабель

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’ятьом топ-чиновникам Міністерства оборони у справі про закупівлю бронежилетів.

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Слідство встановило, що у дощових умовах ця військова амуніція прострілюється, повідомив 5 листопада на брифінгу у Києві директор ДБР Роман Труба. Підозру повідомлено керівнику головного управління Міноборони, двом його заступникам і двом начальникам відділу.

Йдеться про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади, вчинена групою осіб за попередньою змовою) КК України.

ДБР розслідує із квітня цього року закупівлю неякісних бронежилетів «Корсар». Міноборони придбало 20 тис. бронежилетів за 176 млн грн, але 7 тис. бронежилетів виявилися неякісними. Наразі йдеться про завдання державі збитків на суму 61 млн грн.

Труба повідомив, що в дощових умовах ці бронежилети прострілюються. Про це засвідчили результати декількох експертиз. Всього ДБР призначила 13 різних експертиз. В результаті балістичної, яку провели в НДКЕЦ МВСУ, з’ясувалося, що понад 70% бронежилетів прострілюється з тих видів зброї, від якої амуніція мусить захищати.

Такі дії не лише нанесли шкоду державі, але й поставили під загрозу життя людей. У червні ДБР провело 43 обшуки у цій справі, зокрема, в кабінеті заступника міністра оборони, на складах в чотирьох регіонах України, — повідомив Труба.

Наразі досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання вказаним особам міри запобіжного заходу тримання під вартою.

Бронежилет «Корсар М3» виготовляється українською компанією НВО «ТЕМП-3000». Його розробили у 2002 році для українських миротворців, а перші зразки пройшли випробування в умовах бойових дій в Іраку, Лівані і на Балканах.