Жеваго втік від ДБР у Швейцарію — ЗМІ, фото — kremen.today/

https://racurs.ua/ua/n129038-jevago-vtik-vid-dbr-u-shveycariu-zmi.html

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Бізнесмен, колишній народний депутат, президент ФК «Ворскла» Костянтин Жеваго переховується у Швейцарії.

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Це сталося після того, як Антикорупційне бюро повідомило йому про підозру у декларуванні недостовірної інформації на понад 19 млн грн.

Таку інформацію оприлюднили 5 листопада «Українські Новини», доповнюючи директора ДБР Романа Трубу. Керівник бюро на брифінгу у Києві розповів, що «Жеваго ховається в одній з країн Європи». Водночас Труба не уточнив, чи подало ДБР запит в Інтерпол про оголошення екс-нардепа в міжнародний розшук.

На початку жовтня Жеваго оголосили в розшук і повідомили про підозру в організації розтрати чужого майна, що перебуває у віданні посадової особи і у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Його підозрюють в розтраті коштів банку «Фінанси та Кредит».

Наприкінці жовтня компанія Ferrexpo plc, яка контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (Полтавська область) заявила, що її акціонер Жеваго тимчасово залишає посаду генерального директора компанії.

Жеваго був народним депутатом Верховної Ради з III по VIII скликання (самовисуванець, а також член фракції «Блок Юлії Тимошенко»). На позачергових виборах у 2019 році він балотувався на окрузі № 150 (Горішні Плавні), однак програв кандидатові від «Слуги народу» Олексію Мовчану.