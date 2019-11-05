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Жеваго убежал от ГБР в Швейцарию - СМИ, фото — kremen.today

Жеваго убежал от ГБР в Швейцарию — СМИ

5 ноя 2019, 19:13
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Бизнесмен, бывший народный депутат, президент ФК «Ворскла» Константин Жеваго скрывается в Швейцарии.

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Это произошло после того, как Антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в декларировании недостоверной информации на более чем 19 млн грн.

Такую информацию обнародовали 5 ноября «Українські Новини», дополняя директора ГБР Романа Трубу. Руководитель Госбюро расследований на брифинге в Киеве рассказал, что «Жеваго скрывается в одной из стран Европы». В то же время Труба не уточнил, подало ли ГБР запрос в Интерпол об объявлении экс-нардепа в международный розыск.

В начале октября Жеваго объявили в розыск и сообщили о подозрении в организации растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица и в отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах. Его подозревают в растрате средств банка «Финансы и Кредит».

В конце октября компания Ferrexpo plc, контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (Полтавская область) заявила, что ее акционер Жеваго временно покидает пост генерального директора компании.

Жеваго был народным депутатом Верховной Рады III — VIII созывов (самовыдвиженец, а также член фракции «Блок Юлии Тимошенко»). На внеочередных выборах в 2019 году он баллотировался в округе № 150 (Горишни Плавни), однако проиграл кандидату от «Слуги народа» Алексею Мовчану.

Источник: Ракурс


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Жеваго убежал от ГБР в Швейцарию — СМИ

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