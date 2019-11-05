Военную полицию Зеленский обязал создать в структуре Минобороны, фото — Главком

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Президент Украины Владимир Зеленский обязал Министерство обороны создать Военную полицию и внедрить систему управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО.

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Такое распоряжение глава государства отдал во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством 5 ноября. Военную полицию создадут в структуре Минобороны.

Зеленский также объявил о нескольких задачах в сфере обороны и безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

До 31 декабря министр обороны Андрей Загороднюк должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме этого, речь идет о разработке концепции объединенного реестра ветеранов Е-ветеран, в частности проекта технического задания этой платформы.

Зеленский на совещании также поставил задачу министру внутренних дел Арсена Авакова до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

Напомним, что в эти дни происходит процесс разведения военных на нескольких линиях разграничения на Донбассе. В частности он завершен в Станице Луганской и Золотом и должен начаться в Петровском. Во время разведения в адрес официального Киева раздавались обвинения относительно вероятного ухудшения криминогенной ситуации на территориях, которые остаются без прикрытия ВСУ.