Військову поліцію Зеленський зобов’язав створити у структурі Міноборони, фото — Главком

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Президент України Володимир Зеленський зобов’язав Міністерство оборони створити Військову поліцію і впровадити систему керівництва силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО.

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Таке розпорядження глава держави віддав під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та урядом 5 листопада. Військову поліцію створять у структурі Міноборони.

Зеленський також оголосив про декілька завдань у сфері оборони та безпеки, повідомляє прес-служба глави держави.

До 31 грудня міністр оборони Андрій Загороднюк має впровадити нову об'єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім цього, йдеться про розроблення концепції об'єднаного реєстру ветеранів Е-ветеран, зокрема проекту технічного завдання цієї платформи.

Зеленський на нараді також поставив завдання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року вдосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

Нагадаємо, що у ці дні відбувається процес розведення військових на кількох лініях розмежування на Донбасі. Зокрема він завершений у Станиці Луганській та Золотому і має розпочатися у Петрівському. Під час розведення на адресу офіційного Києва лунали звинувачення щодо ймовірного погіршення криміногенної ситуації на територіях, які залишаються без прикриття ЗСУ.