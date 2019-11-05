Із цирків у заповідники: в уряді ініціюють звільнення циркових тварин. Фото: change.org

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Циркові тварини мають бути звільнені й переведені до заповідників і розплідників, у крайньому разі — до зоопарків.

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Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища України оголосило про включення своїх представників до робочих груп із вирішення питань, пов’язаних із передачею звірів, які перебувають на балансі державних цирків, у реабілітаційні центри. Про це сьогодні повідомляє прес-служба відомства.

Наразі в Україні функціонують сім державних цирків: у Києві, Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Дніпрі. Крім того, територією України роз’їжджають багато пересувних цирків, в яких ставлять вистави з дикими звірами.

Законопроект про вдосконалення законодавства щодо захисту тварин і запобігання жорстокому поводженню з ними № 9453 від 28 грудня 2018 року, який би заборонив використання тварин у цирках і встановив би за це відповідальність, був відкликаний через припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.

У зв’язку зі зміною складу уряду законопроект готується до узгодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади, — додали у міністерстві.

Нагадаємо, що в низці міст, у тому числі й столиці України, заборонено використання тварин у пересувних цирках.