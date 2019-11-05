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Из цирков в заповедники: в Кабмине инициируют освобождение цирковых животных. Фото: change.org
Из цирков в заповедники: в Кабмине инициируют освобождение цирковых животныхhttps://racurs.ua/n129036-iz-cirkov-v-zapovedniki-v-kabmine-iniciiruut-osvobojdenie-cirkovyh-jivotnyh.htmlРакурс
Цирковые животные должны быть освобождены и переведены в заповедники и питомники, в крайнем случае — в зоопарки.
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Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины объявило о включении своих сотрудников в рабочую группу по решению вопросов, связанных с передачей зверей, которые находятся на балансе государственных цирков, в реабилитационные центры. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас в Украине функционируют семь государственных цирков: в Киеве, Харькове, Кривом Рогу, Запорожье, Одессе, Львове и Днепре. Кроме того, по территории Украины колесят много передвижных цирков, в которых ставят представления с дикими зверями.
Законопроект об усовершенствовании законодательства относительно защиты животных и предотвращения жестокого обращения с ними № 9453 от 28 декабря 2018 года, который запретил бы использование животных в цирках и установил бы за это ответственность, был отозван из-за прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.
В связи с изменением состава правительства законопроект готовится к согласованию с заинтересованными центральными органами исполнительной власти, — добавили в министерстве.
Напомним, что в ряде городов, в том числе и столице Украины, запрещено использование животных в передвижных цирках.
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