Из цирков в заповедники: в Кабмине инициируют освобождение цирковых животных. Фото: change.org

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Цирковые животные должны быть освобождены и переведены в заповедники и питомники, в крайнем случае — в зоопарки.

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины объявило о включении своих сотрудников в рабочую группу по решению вопросов, связанных с передачей зверей, которые находятся на балансе государственных цирков, в реабилитационные центры. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас в Украине функционируют семь государственных цирков: в Киеве, Харькове, Кривом Рогу, Запорожье, Одессе, Львове и Днепре. Кроме того, по территории Украины колесят много передвижных цирков, в которых ставят представления с дикими зверями.

Законопроект об усовершенствовании законодательства относительно защиты животных и предотвращения жестокого обращения с ними № 9453 от 28 декабря 2018 года, который запретил бы использование животных в цирках и установил бы за это ответственность, был отозван из-за прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

В связи с изменением состава правительства законопроект готовится к согласованию с заинтересованными центральными органами исполнительной власти, — добавили в министерстве.

Напомним, что в ряде городов, в том числе и столице Украины, запрещено использование животных в передвижных цирках.