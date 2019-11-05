Вибори у 198-му окрузі: депутатом став самовисуванець Рудик, фото — Цензор

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Ракурс

Центрвиборчком нарешті офіційно встановив результати виборів в 198-му окрузі. Народним депутатом сьогодні оголосили Сергія Рудика.

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Перемогу самовисуванця Рудика визнали на засіданні ЦВК 5 листопада. Він отримав 18 тис. 921 голос, повідомляє прес-служба комісії.

«Ракурс» повідомляв, що ЦВК наприкінці жовтня завершила перерахунок голосів на кількох десятках виборчих дільницях одномандатного виборчого округу № 198 в Черкаській області.

На дострокових виборах у липні після уточнення протоколу підрахунку голосів переможцем на окрузі № 198 став саме Рудик. Але 28 серпня це рішення скасував суд.

29 серпня під час першого засідання нового парламенту Рудику не видали картку для голосування і посвідчення.

Підсумки виборів в окрузі Рудика оскаржила його головний опонент — кандидат у депутати від «Слуги народу» Наталія Дяченко. Саме її позов задовольнив у серпні Касаційний адміністративний суд. Він скасував протокол ЦВК про результати виборів на цьому окрузі і реєстрацію Рудика кандидатом.

ЦВК також раніше відмовляла Дяченко у повторному підрахунку голосів на окрузі № 198.